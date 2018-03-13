Бой Ковалева с Биволом может пройти в 2019 году

Поединок между двумя российскими боксерами Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом может состояться в 2019 году. Об этом сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Думаю, справедливо будет пока назвать датой боя 2019 год. К тому времени Бивол будет в хорошей форме, чтобы поединок прошел так, как надо, — сказала Дува, которую цитирует ТАСС со ссылкой на портал The Ring. — Бивол и Ковалев — лучше боксеры в полутяжелом весе".

34-летний Ковалев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. 27-летнему Биволу в той же весовой категории принадлежит титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).