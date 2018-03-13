Посольство РФ просит Британию крепко подумать перед возможной кибератакой

Российское посольство в Лондоне просит британские власти еще раз взвесить последствия возможной кибератаки на Россию.

О возможности применения кибероружия ранее сообщила галет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров. Это станет ответной мерой на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

В посольстве РФ подчеркнули, что такие заявления о возможном применении "наступательного кибернетического потенциала" вызывают серьезное беспокойство. Судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра на заседании Совета национальной безопасности, передает РИА Новости.

"Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения", — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве еще раз отметили, что Россию обвиняют в инциденте в Солсбери "безосновательно и провокационно".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери. В Великобритании заявляют, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства "Новичок".

В понедельник Тереза Мэй заявила, что к отравлению причастна России и дала срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении "более серьезные меры", чем раньше. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что "эпоха колониализма осталась давно в прошлом". "Прежде чем ставить ультиматумы России, Великобритания должна соблюсти собственные обязательства по международному праву", — заявил он.