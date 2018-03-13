Полиция арестовала исландца, взявшего в заложники котенка

Полицейские из исландского города Кеблавик арестовали мужчину, который взял в заложники котенка. Нарушитель был пьян. Котенок принадлежал его другу. Мужчина заперся в комнате с животным и не хотел выходить, сообщает исландский портал Grape Vine.

Стражей порядка вызвал хозяин котенка. По его словам, пьяный приятель пришел к мужчине в гости и попросил разрешения посмотреть на котенка. После этого исландец взял животное "в заложники".

Хозяину квартиры пришлось вызывать полиции. Представители власти приехали и уговорили исландца открыть дверь. Тот отдал котенка, но вел себя агрессивно. Мужчину пришлось арестовать. Какое наказание ему грозит, неизвестно. Котенок в результате инцидента не пострадал.