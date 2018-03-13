Январь в марте: синоптики обещают в столичном регионе морозы и снегопады

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья, что в ближайшее время, ночью и утром ожидается гололед.

Как передает РИА Новости, вечером 13 марта и утром 14-го в Москве и Подмосковье ожидается гололёд, возможно затруднение движения автотранспорта, появление пробок на проезжей части, аварийные ситуации и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям советует водителям снижать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений.

Синоптики прогнозируют, что после небольшого потепления в столичный регион в выходные, когда пройдут выборы президента РФ, вернутся сильные морозы со среднесуточной температурой примерно на 10 градусов ниже климатической нормы.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в Гидрометцентре России, подчеркнув, что температура в будущую субботу и воскресенье будет соответствовать, скорее, концу января.

В ночь на 16 января похолодает до -10°…-12° градусов, днем будет – 7°…-9°. В течение суток выпадет около 12 мм осадков в виде снега, что составляет более трети мартовской нормы осадков. Еще сильнее подморозит 17 и 18 марта: в ночные часы -17°…-22°, днем — минус -5°…-10°.

Эти значения намного превышают климатическую норму для середины марта, которой считается температура около -2°…-1°.

Между тем, по словам метеорологов, с начала марта 2018 года среднесуточная температура пока отстает от климатической нормы на 4,3°, а с начала года из-за аномального январского тепла средняя температура на 0,8° превышает норму.