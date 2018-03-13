Мария Захарова о "деле Скрипаля": это колоссальная международная провокация

Ни один законный механизм, в основе которого лежит международное право, не был задействован Лондоном в связи с отравлением Сергея Скрипаля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут". Она также напомнила, что запрос России с просьбой представить материалы по этому делу остался без ответа. Все происходящее можно охарактеризовать как некое "шоу" с бездоказательными обвинениями, считает официальный представитель МИД.

"Для них нормально выйти и начать пугать, но нас пугать не надо!" — сказала Захарова.

Не надо называть это "инцидентом", это колоссальная международная провокация, отметила представитель МИД. Она также напомнила о других громких делах — Березовский, Литвиненко, Перепеличный. "Почему эти дела такие секретные?" — поинтересовалась Захарова.

Официальные представитель МИД также предупредила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если в Британии закроют телеканала RT.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британское правительство считает, что, скорее всего, Россия причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, и Лондон дает Москве время до вечера вторника (13 марта), чтобы дать все необходимые разъяснения по инциденту в Солсбери.