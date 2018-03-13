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13 марта 201820:20 Валентин Богданов

Увольнение в стиле телешоу: Трамп провел кадровую рокировку

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В США главная новость сегодня — внезапная отставка главы Госдепартамента. Внезапная и для самого Рекса Тиллерсона, который узнал о своем увольнении одним из последних. Сразу после этого на мировых биржах упал курс доллара, а на биржах американских снизились индексы. Финансисты обеспокоен: увольнение Тиллерсона, а главное, выбор его преемника спокойствия в международной политике и экономике, похоже, не сулит.

Рекса Тиллерсона Дональд Трамп уволил так, как увольнял участников своего телешоу "Кандидат". То есть молниеносно. Публичных намеков не делал, на беседу не вызывал. О грядущей отставке госсекретарь узнал в Африке. Ему позвонил глава аппарата Белого дома Джон Келли. Тиллерсон — самый высокопоставленный член команды Трампа из тех 36, с кем он расстался за минувший год с небольшим.

"Мы с Рексом обсуждали это решение давно. Мы довольно неплохо сработались, но у нас было расхождение в некоторых вопросах. Например, по вопросу о ядерной сделке с Ираном. Я считаю, что она ужасна, а он считал, что все окей. Я хотел разорвать ее или хотя бы сделать что-то, он был не согласен. Так что мы просто думали по-разному. Майк Помпео куда ближе мне по образу мыслей. Я думаю, с ним все будет хорошо. Но Рекс хороший человек, он мне нравится, я очень ценю его вклад", — заявил Трамп.

Трамп явно сглаживает углы. Президент США так и не простил госсекретарю прошлогоднего демарша, когда на встрече в Пентагоне Тиллерсон в присутствии других чиновников назвал его придурком. Были и другие расхождения, в том числе по взаимодействию в рамках НАТО (союзникам Трамп не доверяет) и по Северной Корее. Глава Белого дома грозил Пхеньяну огнем и яростью, глава Госдепа предлагал идти по пути дипломатии. И пусть в итоге прав оказался Тиллерсон, свою встречу с Ким Чен Ыном Трамп с ним уже не обсуждал. Готовить переговоры станет команда, которую сформирует теперь уже бывший глава ЦРУ.

Другом России Майка Помпео, кстати, не назвать. Он — типичный ястреб. Он сильнее остальных членов команды Трампа привержен идее того, что Москва вмешивалась в американские выборы. Стоит держать в уме и недавние угрозы Вашингтона в адрес Дамаска.

"С Майком Помпео мы работаем уже какое-то время, и мы очень хорошо сработались. У него неимоверная энергия и невероятный интеллект. Мы всегда на одной волне. И вот кто мне нужен на посту госсекретаря, — отметил президент США. — Джина, которую я тоже хорошо знаю и с которой тоже тесно работал, будет первой женщиной во главе ЦРУ. Она невероятный человек, и с ней я тоже хорошо сработался. За последний год я хорошо сработался со многими людьми. И могу сказать, что я близок к моменту, когда у меня есть то правительство, которое я хочу".

 

У Хаспел, которая служит в ЦРУ с 1985 года, богатый послужной список. Его темные страницы (как уже предположил Эдвард Сноуден, сославшись на жалобу берлинского отделения Европейского центра по конституционным правам в прокуратуру Германии) могут обернуться для нее проблемами при посещении Евросоюза. Вплоть до ареста. По данным The Washington Post, в свое время Хаспел была начальницей секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде, где ее подчиненные пытали подозреваемых в связях с "Аль-Каидой" (запрещена в России) с помощью так называемого вотербординга, то есть имитации утопления.

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