Бдительная пенсионерка сдала лжесотрудника газовой компании в полицию

Бдительная пенсионерка сдала лжесотрудника газовой компании в полициюЧитайте нас в Telegram
В Москве активировались мошенники, которые проникают в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Действуют аферисты по одной и той же схеме, просят проверить показания счетчиков, предлагают новое оборудование или услугу.
"Ничего он не менял, вот как было, так и есть, он нарочно!! Ой, миленькие, я тебе хочу сказать, это мошенники! Это мошенники!"
79-летняя москвичка Наталья Филатова лишилась сбережений, которые откладывала всю свою жизнь. 520 тысяч рублей похитили из её квартиры сотрудники фирмы, специализирующейся на замене и проверке приборов учета воды.
"Тут 120 тысяч было. Вот в этом кошельке было 400 тысяч, ничего не осталося".
Одного из воров полиция задержала, завели уголовное дело. Интересно, что фирму, которая его прислала, пенсионерке порекомендовали в управляющей компании. Некое ООО "Доступный сервис". Все сотрудники заявляют, что только что устроились на работу и понятия не имеют, что было до них. А гендиректор своей вины за воровство подчиненных не признает.
"В смысле, как, ну он у нас проходил стажировку, да? Ну, то есть мы же не можем отвечать за его действия полностью, правильно? — Как это не можете, почему не можете? Он же ваш сотрудник!"
Супругов Матвеевых обворовали точно так же, только в их случае непрошенные гости произнесли волшебное, открывающее все двери слово: "Мосгаз". Сотрудники Мосгаза действительно раз в год проводят обслуживание газового оборудования. Только вот они обязательно имеют соответствующую униформу и удостоверения и, главное — никогда не ходят вдвоем.
"Там на полочке стояла сумка, не придали этому значения. Один человек со мной стоял, другой в коридоре. А в итоге пропало 15 тысяч рублей", — рассказала Алла Матвеева, пострадавшая.
Элементарная бдительность помогла пенсионерке Нине Николаевне поймать жулика, притворявшегося сотрудником газовой службы.
"Прошел, проверил колонку, здесь все посмотрел, что взрывы бывают и там все прочее рассказал, нужно вот желательно установить вот этот приборчик, — а для чего? — чтобы взрыва не было", — рассказала она.
"Для льготной категории граждан у вас 7 тысяч, а для обычных ? — 16, почти 17 тысяч — 17 тысяч за эту коробочку?!".
Тот самый приборчик, оказался всего лишь фрагментом системы безопасности для промышленных помещений. Согласно сайту производителя, к нему должны прилагаться еще клапан, перекрывающий газовую трубу и пульт. То есть, сама по себе коробочка не просто бесполезна, но и опасна, если на неё понадеяться. И стоит, к тому же, всего две с половиной тысячи рублей.
"Я обычный рабочий — вопросы все вон, в организацию задавайте", — огрызнулся Иван Морозов, задержанный.
"Они приходят, проверяют газовое оборудование и начинают предлагать либо прибор утечки газа, либо могут поставить счетчик на газ. Надо позвонить 104 и там ответят, ходит ли сегодня Иванов Петров по дому или не ходит", — пояснила Татьяна Киселева, начальник управления внутридомового газового оборудования Москвы.
Уберечься от мошенников просто. Если вам с порога предлагают что-то купить, установить, да еще показывают сомнительное удостоверение — просто не пускайте его обладателя в квартиру. И звоните в полицию.
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