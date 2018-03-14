Что делает нас интернет-зависимыми

Команда психологов из Университета штата Нью-Йорк в городе Бингемтон выяснила, какие черты человека влияют на образование у него интернет-зависимости. Оказалось, что жертвами столь распространенного в наши дни явления в первую очередь становятся как ни странно положительные и ответственные люди, сообщает Medical Express.

Изучая привыкание к Интернету, психологи использовали ту же методику, что и при исследовании других зависимостей. В опросе американцев участвовали 300 студентов. Среди ярко выраженных качеств у наиболее подверженных интернет-зависимости оказались доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Если у человека наблюдались хотя бы два из трех качеств, он уже оказывался в своеобразной группе риска. К примеру, ответственные и доброжелательные люди будут постоянно общаться с друзьями в соцсетях, чтобы не потерять с ними контакт, а отвественные и тревожные постоянно проверяют ленту новостей.

По словам ученых, уход человека в мир соцсетей зачастую является сознательным выбором, что отличает интернет-зависимость от большинства других.