Следы удушения: в смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения

Обстоятельства смерти Бориса Березовского и его близкого друга Николая Глушкова поразительно схожи.

Олигарх был найден повешенным 23 марта 2013 года в своем доме в пригороде Лондона. Глушков умер сегодня 69-м году жизни. По некоторым сообщениям, на теле бизнесмена обнаружены следы удушения, сообщает "Россия 1".

Последние годы Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник окружения Глушкова, он был должен российской казне в общей сложности почти 10 миллиардов рублей. В прошлом году в России ему присудили восемь лет тюрьмы за хищение в сговоре с Березовским 123 миллионов долларов у "Аэрофлота".

Между тем британская полиция не видит связи между смертью Глушкова и отравлением Сергея Скрипаля. Расследованием обстоятельств смерти соратника Березовского занимается контртеррористический отдел Скотланд-Ярда. Его адвокат Андрей Боровков подтвердил "Интерфаксу", что Глушков скончался. Эту информацию он узнал от родственников подзащитного. Однако подробности ему неизвестны.