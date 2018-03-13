Ассоциация европейских клубов приостановила членство ПАОКа из-за Саввиди

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) приняла решение приостановить членство греческого клуба ПАОК. Причиной тому послужило поведение его владельца Ивана Саввиди, который во время матча чемпионата Греции по футболу выбежал на поле с оружием, угрожая арбитру.

Ассоциация европейских клубов резко осудила поведение Ивана Саввиди, выразившего столь экстравагантным способом недовольство судейством, сообщает РИА Новости. Дальнейшая судьба ПАОКа решится на генеральной ассамблее ЕСА, которая пройдет 27 марта в Риме.

Кроме того, прокуратура Греции собирается провести расследование инцидента, произошедшего во время матча между клубами АЕК и ПАОК. Напомним, что в настоящий момент принято решение приостановить проведение чемпионата и Кубка Греции.