Ученый-создатель смертельного химиката "Новичок" рассказал о его свойствах

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Отравление Скрипаля 20 минут назад
Ученый-создатель смертельного химиката "Новичок" рассказал о его свойствахЧитайте нас в Telegram
Химическое оружие в России полностью уничтожено. И это зафиксировано инспекторами ОЗХО. Так Минпромторг прокомментировал сообщения о том, что газ, фигурирующий в "деле Скрипаля", якобы произведен в России и является химоружием. Смертельно опасное вещество получило название "Новичок". Почему? И что еще известно об этом химикате?
Ученый Вил Мирзоянов утверждает, что именно он разработал "Новичка" в одном из российских НИИ. Эмигрировал 20 лет назад в США из России. На родине обвинялся в разглашении гостайны. Сохранилась запись 2009 года (тогда Мирзоянов активно продвигал свою книгу о смертельном оружии из России), на которой экс-сотрудник НИИ органической химии и технологии говорит: "Я понимал, что лидеры страны хотели сохранить в тайне новое поколение химоружия, которое называется "Новичок". Для этого Россия разработала, протестировала и начала производство бинарного химоружия. "Новичок" в 5 раз сильнее любого созданного ранее отравляющего вещества".
Суть бинарного химоружия в том, что оно становится опасным при смешивании двух компонентов, которые относительно безвредны по отдельности. В "боевую готовность" вещество приводится перед атакой. И, по словам изобретателя, которые приводит The Daily Mail, эти компоненты может достать любой желающий. Спецслужбы, уверены эксперты, не станут действовать так опрометчиво.
"Если даже хотели бы применять вещества, то применяли бы более тонкие методы, — считает полковник КГБ СССР в отставке Владимир Луценко. — Столько следов, применить боевое вещество – это сумасшествие только. А вот столкнуть Россию, ее еще раз подставить – в мире много таких желающих".
Подобные вещества с нервнопаралитическим эффектом, по некоторым данным, могли применяться в 95-м году для убийства предпринимателя Ивана Кивелиди. Тогда ядом была обработана телефонная трубка. Погиб сам бизнесмен, его секретарь, которая просто протирала пыль в кабинете, а сам убийца получил тяжелое отравление. Нынешняя же ситуация со Скрипалем, говорят специалисты, напоминает провокацию.
"В данном случае мы можем задать вопрос — а является ли это происками какого-то государства? – рассуждает эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по химоружию в Ираке Антон Уткин. — Россия имеет высочайшую репутацию в мире с нераспространением химоружия. В отличие от Запада – у Запада такой репутации нет, ведь все оружие на Ближнем Востоке создавалось западными компаниями. Это написано в документах ООН".
В сухом остатке имеем: рассказ перебежчика, который 20 лет живет в Штатах, о веществе, которое он якобы разрабатывал. Название "Новичок", озвученное британским премьер-министром, ранее всплывавшее лишь в псевдонаучной литературе. И подтвержденный ООН факт того, что все запасы химоружия России были давно ликвидированы.
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