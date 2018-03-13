Взрыв газа в Петербурге: пострадали пять человек, один госпитализирован

После взрыва бытового газа в Санкт-Петербурге госпитализирован один человек, мужчина 1983 года рождения. ЧП произошло на проспекте Народного ополчения, в южной части города. Взрывная волна повредила три верхних этажа в панельном доме.

По данным телеканала "Россия 24", спасатели эвакуировали из аварийного подъезда 22 человека. Поисковые работы завершились. Решается вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда.

Как уточняет ТАСС, Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу по факту ЧП возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным городского управления МЧС, всего к медикам после данного ЧП обратились пять человек.