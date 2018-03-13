Минобороны РФ: боевики убили двух человек в Дамаске

Жилые кварталы сирийской столицы и ее пригородов за сутки дважды подверглись обстрелам со стороны боевиков, в результате погибли два мирных жителя.

Как передает ТАСС, об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

По его данным, экстремисты подвергли жилые кварталы Дамаска и пригороды ракетным и минометным обстрелам.

При этом он подчеркнул, что гуманитарная операция в Восточной Гуте

продолжается и в целом обстановка в Сирии нормализуется.

Евтушенко отметил, что несмотря на месячный мораторий, установленный на территории страны, Центр отметил нарушения перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.

При этом наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута", где радикалы постоянно нарушают режим прекращения огня и провоцируют правительственные силы на ответные действия.

Гуманитарная пауза была введена по предложению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля.