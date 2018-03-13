Тиллерсон на прощание предостерег Россию от изоляции

Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

Как передает "Интерфакс", об этом он рассказал, выступая перед коллегами в государственном департаменте.

Он подчеркнул, что до конца дня завершит сдачу дел своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять

обязанности государственного секретаря США.

По словам Тиллерсона, после отставки он займется решением ряда административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря, которого 13 марта президент США Дональд Трамп переместил в это кресло с поста директора ЦРУ.

Позднее, выступая перед журналистами, Тиллерсон сообщил, что, по его мнению, изоляция России невыгодна никому. При этом он предостерёг власти РФ о том, что они должны "осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".