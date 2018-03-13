Экс-футболиста ЦСКА могут посадить в тюрьму за оскорбление судьи

Полузащитника турецкого "Бешикташа" Джанера Эркина, с 2007 по 2010 год выступавшего за московский ЦСКА, могут на два года лишить свободы за оскорбление арбитра во время матча чемпионата Турции. Инцидент произошел во встрече между "Бешикташем" и "Истанбул Башакшехиром".

Стамбульский уголовный суд вынес обвинительное заключение в отношении экс-армейца с формулировкой "оскорбление государственного служащего во время его работы". Теперь 28-летнему футболисту грозит лишение свободы сроком на два года, сообщает ТАСС.

Джанер Эркин оскорбил арбитра Мете Калкавана еще в октябре 2017 года, после чего он отбыл шестиматчевую дисквалификацию. Игрок высказался нелицеприятно в адрес судьи, когда тот показал ему желтую карточку. Этот эпизод попал в прямой эфир национального телевидения. После этого прокуратура завела дело на Джанера.

Сам футболист заявил, что не оскорблял судью, поэтому считает все обвинения в свой адрес надуманными.