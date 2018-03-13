В Москве и области по подозрению в пособничестве террористам задержаны 60 человек

ФСБ информирует о задержании 60 человек, переправлявших сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.

Как уточнили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ, министерство во взаимодействие с ФСБ пресекло канал организации незаконной миграции в Москве и Подмосковье. Во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) "ИГ" в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

По данным ФСБ, подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.