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13 марта 201822:40

Мединский: советские фильмы должны принадлежать государству

Доминик Бутен/ТАСС

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Права на фильмы, созданные в советское время, должны принадлежать государству, студии, в частности, "Ленфильм", могут заниматься только реализацией прав.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он пояснил, что, по его мнению, что собственником прав на советские кинофильмы должно быть государство в лице Госфильмофонда.

Что же касается киностудий, таких как "Ленфильм" или имени Горького, то по словам Мединского, "они могут заниматься реализацией прав или получать часть дохода от реализации прав".

В декабре 2017 года на заседании президентского совета по культуре и искусству режиссер Алексей Герман-младший попросил президента РФ Владимира Путина помочь с возвращением "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм".

Ранее три студии — "Союзмультфильм", киностудия имени Горького и "Ленфильм" обратились к главе государства с жалобой на Госфильмофонд, который, по их мнению, злоупотребляет авторскими правами на снятые фильмы и мультфильмы.

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