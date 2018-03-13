Во Флориде требуют казнить подростка, застрелившего 17 человек

Во Флориде сторона обвинения требует смертной казни для подростка, обвиняемого в убийстве 17 человек в школе. В свою очередь адвокаты подростка заявляют, что он может признать вину, если обвинение не будет требовать смертной казни.

По данным РИА Новости, следующее заседание по делу о массовом убийстве во Флориде, предположительно, состоится 14 марта.

На минувшей неделе суд выдвинул обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек против Николаса Круза.

Массовый расстрел в школе города Паркленд произошел на День влюбленных, 14 февраля. Полиция задержала по данному делу бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.