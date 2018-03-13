Взрыв газа в Петербурге: эвакуированные жильцы будут ночевать в соседней школе

После взрыва бытового газа в доме в Санкт-Петербурге эвакуированы 59 человек. Ближайшую ночь они проведут в близлежащей школе №339, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Во вторник на верхнем этаже жилого дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По разным данным, пострадали от одного до трех человек, сообщает ТАСС.

Предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа в одной из квартир. Произошло обрушение внешних стен четырех квартир и частичное обрушение лестничных маршей.

В настоящий момент правоохранительные органы ищут владелицу квартиры, в которой, предположительно, произошел взрыв, — ее в этот момент не было дома. Подъезд, в котором произошел взрыв, отключен от отопления и водоснабжения; весь дом обесточен. На месте происшествия работает тяжелая техника.

По словам Николая Бондаренко, пострадавшим людям будут обеспечены питание, медицинская и психологическая помощь. Их размещение на ход занятий не повлияет, и дети пойдут в школу.

По его словам, в ближайшее время будет проведено совещание, на котором будет решен вопрос, что делать с жильцами подъезда, который не пострадал при взрыве, можно ли им переночевать дома. "В этой парадной однозначно находиться не будут, это опасно", — сказал Николай Бондаренко.

Месяц назад в питерской новостройке произошло аналогичное происшествие. Во время работ по установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. Двое рабочих получили сильные ожоги.