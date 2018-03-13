Футболист "Тоттенхэма" Кейн выбыл из-за травмы до мая

Нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за повреждения, полученного им 11 марта в матче чемпионата Англии против "Борнмута", рискует пропустить около семи недель. Травма голеностопа для футболиста стала третьей за полтора года.

В "Тоттенхэме" сравнивают нынешнее повреждение Кейна с тем, которое случилось в сентябре 2016 года. Тогда игрок был вынужден пропустить семь недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

В настоящий момент Кейн делит лидерство в снайперской гонке с Мохаммедом Салахом из "Ливерпуля". У обоих на счету по 24 мяча в чемпионате Англии. Всего же в нынешнем сезоне форвард "Тоттенхэма" забил 35 голов за "шпор" в различных турнирах.