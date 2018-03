Посольство России запросило разъяснений у британского МИД по кибератаке

Российское посольство в Лондоне запросило разъяснений у британского МИД по угрозе кибератаки. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Twitter.

В твите сказано, что посольство требует официальных разъяснений относительно угроз кибератаки, которые были озучены в британском парламенте и СМИ. "Россия уделяет серьезное внимание нарушениям кибербезопасности", — отмечается в записи.

Embassy has officially requested explanations from @ForeignOffice on the cyber attack threats heard at Parliament and in the media. Russia takes a serious view on cyber security breaches. pic.twitter.com/q1Kfvnpn2A