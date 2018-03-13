"Большая двадцатка" намерена предложить меры по регулированию криптовалют

Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка.

Технологические нововведения, лежащие в основе работы криптовалют, могут усилить эффективность финансовой системы. Об этом говорится в проекте итогового заявления, которое предполагается принять 19-20 марта на совещании G20 в Аргентине, сообщает ТАСС.

"Однако криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма", — отмечается в документе. Международным органам рекомендуется усилить надзор за криптовалютными активами, а также изучить потребность в возможных совместных действиях.

Помимо проблемы криптовалют, G20 обсудит вопросы борьбы с недобросовестной торговлей и уделит внимание правилам глобальной торговли.

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности, концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн (последовательная цепочка блоков, содержащих информацию) — децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.

Как отмечает известный американский экономист Нуриэль Рубини, в реальности блокчейн является одной из наиболее неоправданно разрекламированных технологий в истории человечества.

По его словам, в конечном итоге использование блокчейна будет ограничено специфическими, четко определенными и комплексными задачами, которые требуют прозрачности и защиты от взлома в большей степени, чем скорости.

"Например, это могут быть коммуникации с беспилотными автомобилями или дронами. Что же касается большинства криптовалют, то они мало чем отличаются от железнодорожных акций 1840-х гг. Они обвалились, когда этот "пузырь", как и многие другие "пузыри", лопнул", — пишет в своей статье Нуриэль Рубини.