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14 марта 201800:07

Момент взрыва газа в питерской многоэтажке попал на видео

ВКонтакте/Иван Невеский

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Три человека были госпитализированы после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге. Огненный хлопок попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло около 18 часов вторника в доме 219 по проспекту Народного Ополчения. На кадрах видно яркую вспышку на уровне девятого этажа, вслед за которой вниз полетели обломки стекол и стен. Сразу после взрыва вспыхнул пожар, распространившийся на два этажа. По данным "Фонтанки", взрывной волной разрушены стены шести квартир, лестничные перекрытия деформированы вплоть до пятого этажа.

Помощь медиков потребовалась трем пострадавшим, у одного из них серьезные ожоги, еще два человека от госпитализации отказались. Всех жильцов третьего подъезда дома эвакуировали, ночь они проведут у родственников или в близлежащей школе, где для них разбили временный лагерь.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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