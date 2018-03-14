Экс-премьер Франции: Тереза Мэй зашла далеко в антироссийских обвинениях

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Отравление Скрипаля 1 час назад
Экс-премьер Франции: Тереза Мэй зашла далеко в антироссийских обвиненияхЧитайте нас в Telegram
Глава британского правительства Тереза Мэй "зашла слишком далеко", выдвинув обвинения против России до завершения расследования. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, комментируя последние заявления премьер-министра Великобритании.
"Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения", — цитирует ТАСС заявление французского политика в интервью телеканалу Эль-се-и (LCI).
Реакция Терезы Мэй касается ее заявлений после инцидента с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его 33-летней дочерью. 4 марта они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии.
По мнению Раффарена, следует воздерживаться от эскалации слов, провокаций и насилия. "Неточные обвинения рассматриваются российским обществом как фактор насилия и агрессии западного мира против России".
Мэй, указал он, обращается к своему общественному мнению, чтобы объявить о своей реакции, а Россия апеллирует к собственному обществу. "Налицо эскалация, и это опасно", — предостерег он.
Согласно утверждениям британского премьер-министра, Россия "с большой долей вероятности причастна к этому", а само отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше.
Ожидая новое выступление премьер-министра, британская пресса обсуждает возможные кары, которые Мэй обрушит на Москву. Диапазон широк — от высылки дипломатов до элементов кибервойны. Газеты пишут о планируемых кибератаках "на орудия кремлевской пропаганды" и предвкушают заморозку средств и даже изъятие в Англии собственности, принадлежащей российским олигархам.
О той субстанции, которую англичане назвали "Новичок", информации минимум. По некоторым данным, его разработка началась в начале второй половины двадцатого века. Речь идет о комплексе отравляющих веществ, которые якобы создавали в разных лабораториях Советского союза. В начале девяностых работы на этом направлении были прекращены.
Данные о веществе просочились в прессу в 1992 году с легкой руки военного химика Вила Мирзаянова, бывшего сотрудника Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Вскоре Мирзаянов переехал в США, где живет и сейчас.
Эксперты утверждают, что привязать отравляющий препарат к конкретной стране практически невозможно. Более того, чтобы уверенно назвать тип вещества, нужно иметь его образец.
За покушением на двойного агента могут стоять британские спецслужбы, предполагает бывший директор ФСБ Сергей Степашин. По его словам, британской разведке "было бы выгодно устроить провокации в преддверии президентских выборов в России и чемпионата мира по футболу".
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