"Севилья" сенсационно обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

На "Олд Траффорд" прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Юнайтед" и испанской "Севильей". До 74-й минуты игры счет был ничейным, однако затем испанцы забили дважды, похоронив надежды "Красных дьяволов" пройти в следующий круг. 2:1 – в пользу "Севильи".

В первом матче между этими командами была зафиксирована нулевая ничья. Тогда блестяще сыграл вратарь англичан Де Хеа, неоднократно спасая своих партнеров по команде. На этот раз ему этого сделать не удалось.

Все самое интересное в этом матче началось после 70-й минуты. Унылые "нули" на табло наконец-то сменились более интересными цифрами. В течение четырех минут футболисты "Севильи" забили дважды: дубль оказался на счету Виссама Бен Йеддера.

После этого "Манчестер Юнайтед" было необходимо забивать три мяча, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ромеру Лукаку на 84-й минуте подарил надежду болельщикам "Красных дьяволов", отквитав один гол. Однако большего англичанам добиться не удалось. "Севилья" сенсационно проходит в следующий раунд плей-офф.