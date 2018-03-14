Заместитель Тиллерсона и глава его аппарата подали в отставку

Заместитель Тиллерсона и глава его аппарата подали в отставкуЧитайте нас в Telegram
После того, как президент Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона, его ближайшие подчиненные подали в отставку. Так, соответствующее прошение написали заместитель госсекретаря Кристин Чикконе и руководитель аппарата Тиллерсона Маргарет Петерлин.
В госдепе США отмечают, что давно ожидали отставки Тиллерсона, тем не менее она все равно многих застигла врасплох. Политиков смутило, что Тиллерсон не был уволен осенью 2017 года, передает ТАСС. Он продержался на своем посту до весны 2018 года, из-за чего многие полагали, что опасный для него момент уже миновал.
Однако в госдепе замечали и "нехорошие признаки", например то, что Тиллерсона не было на встрече Трампа с делегацией из КНДР. Госсекретарь в это время находился в рабочем турне по странам Африки.
Трамп отправил Тиллерсона в отставку 13 марта. Вместо него должность госсекретаря займет Майкл Помпео, который в настоящее время руководит ЦРУ.
Бывший заместитель Тиллерсона по публичной дипломатии Стивен Голдстин заявил, что его шеф не хотел покидать свой пост, а Трамп не объяснил причин увольнения. За это Голдстина уволили. Вместо него будет работать нынешний начальник пресс-службы госдепа Хезер Науэрт.
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