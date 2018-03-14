В Люберцах загорелся расселенный дом, погибли три человека

В Люберцах (Подмосковье) загорелся расселенный дом по адресу: улица 8 марта, 47. В результате погибли три человека.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 21:55, передает ТАСС. В 22:53 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 23:28 было ликвидировано открытое горение. Пожар был потушен.