Дональд Трамп: скоро мы отправимся на Марс

Дональд Трамп: скоро мы отправимся на МарсЧитайте нас в Telegram
О лидерстве в космосе и о модернизации ядерного арсенала страны заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Калифорнии перед американскими морскими пехотинцами.
Обращаясь к морским пехотинцам на военно-воздушной базе "Мирамар", он пообещал, что вооруженные силы получат средства, которых у них никогда не было.
"Мы модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди", — сказал Дональд Трамп.
По его словам, США превосходят другие страны по ядерному потенциалу, потому что у них "нет иного выбора". Кроме того, как отметил президент, на 50% расширены инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений, передает ТАСС.
"Мы наконец снова будем лидировать в космосе, — подчеркнул Дональд Трамп. — Очень скоро мы отправимся на Марс".
В начале февраля этого года в американской прессе появились публикации о том, что Вашингтон хочет отказаться от поддержки Международной космической станции. Администрация Трампа предлагает прекратить ее прямое финансирование с 2025 года и найти коммерческих партнеров. Конгрессмены и астронавты уже негодуют: опыта передачи такого сооружения в частные руки в истории не было. Тревога связана с тем, сколько Штаты уже потратили на станцию — около ста миллиардов долларов.
1 марта президент России выступил с Посланием Федеральному собранию, в котором еще раз призвал Америку сесть за стол переговоров по стратегической стабильности в мире. Для пущей убедительности Владимир Путин сообщил о новых возможностях России гарантировано преодолевать глобальную систему противоракетной обороны США. Представленные ударные стратегические системы не противоречат действующим соглашениям по ограничению вооружений.
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