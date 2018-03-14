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Отравление Скрипаля 28 минут назад

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14 марта 201803:33

Дело Скрипаля: истек срок британского ультиматума к России

EPA

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Истек срок ультиматума, предъявленного России премьером Великобритании Терезой Мэй в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия указала британской стороне на необходимость совместного расследования.

Тереза Мэй, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Она заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения.

Источник РИА Новости сообщил, что в среду (примерно в 14:00 по московскому времени) состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором и будут определены ответные меры.

В числе этих мер — высылка российских дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу, введение новых санкций, блокировка счетов российских предпринимателей и лишение телеканала RT лицензий на работу.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

"Прежде чем ставить ультиматум – отчитаться перед британским правительством в течение двадцати четырех часов, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае по Конвенции о запрещении химического оружия. Говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое", — добавил Сергей Лавров.

"Россия невиновна, — подчеркнул министр иностранных дел. — Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу".

 

Также во вторник в МИД РФ был вызван британский посол, которому был выражен протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. В МИД заявили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер.

В дополнение к этому посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с подтверждением о непричастности РФ к отравлению в Солсбери и указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж на 13 лет, отсидел только пять. В 2010 году его помиловали и обменяли на российских разведчиков, осужденных в США. После этого Скрипаль получил убежище в Великобритании.

 

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