В Восточном военном округе начался полевой выход подразделений артиллерии

Полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа начался в восьми регионах, в нем участвуют более 7 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает в среду пресс-служба округа.

"Свыше 7 тыс. военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы. <...> Всего будет задействовано 13 полигонов", — говорится в сообщении. Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением орудий разного калибра.

На полигонах артиллеристам предстоят боевые стрельбы с применением различных боеприпасов. Также подразделения выполнят нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.

Всего будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами и более 20 тренировок по связи и управлению огнем. На некоторых направлениях координировать действия подразделений будут расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

Восточный военный округ образован на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа. В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.