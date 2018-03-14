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14 марта 201804:33

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 90 очков
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Нападающий "Тампа-Бей Лайтнинг" и сборной России Никита Кучеров первым в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сумел набрать 90 очков. Во встрече с "Оттавой Сенаторз" россиянин на 23-й минуте отдал вторую голевую передачу за игру, которая стала для него юбилейной.

До матча с канадским клубом на счету форварда из России было 88 очков. По ходу игры с "Оттавой" Кучеров дважды ассистировал партнерам. Нападающий "молний" продолжает лидировать в споре бомбардиров Лиги. Благодаря двум передачам Никита оторвался от Евгения Малкина, идущего вторым в списке, на три очка.

В настоящий момент в матче между "Оттавой" и "Тампой" сыграно два периода. Команда Никиты Кучерова проигрывает со счетом 3:6.

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