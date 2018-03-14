ТПП опасается дефицита лекарств из-за законопроекта о продаже препаратов в магазинах

Торгово-промышленная палата России опасается, что если будет принят законопроект о продаже лекарств в магазинах, его последствия могут быть "драматическими". Так, может возникнуть дефицит рецептурных препаратов, передает ТАСС.

Условия, изложенные в законопроекте, создадут условия, не соответствующие нормам добросовестной конкуренции, считает президент ТПП Сергей Катырин. В своем письме, направленном премьеру России Дмитрию Медведеву он указывает, что если в супермаркетах начнут продавать безрецептурные лекарства, это может привести к закрытию аптек – а значит, к дефициту лекарств рецептурных.

Кроме того, как считают в Министерстве здравоохранения, если лекарства будут продаваться через продуктовые магазины, они будут быстрее портиться: не все торговые сети могут обеспечить должные условия хранения препаратов. Также инициатива чревата ростом контрафакта на фармацевтическом рынке.

Вопрос о продаже лекарств в магазинах Минздрав прорабатывает по поручению первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Министерство поддерживает идею повышения доступности препаратов, однако при этом, по словам заместителя главы ведомства Сергея Краевого, должен соблюдаться врачебный принцип "не навреди".

По мнению ФАС, продажи лекарств через магазины могут способствовать снижению их стоимости.

Министерство торговли изучает отзывы участников рынка, которые были собраны в ходе общественного обсуждения инициативы.