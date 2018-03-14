Четвертый срок: бундестаг голосует по кандидатуре Меркель на пост канцлера

Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Парламентские выборы в стране прошли еще в конце сентября, но правительство будет окончательно сформировано только сегодня.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Голосование будет формальностью, ведь лидера блока ХДС-ХСС поддерживают большинство немецких парламентариев. Для Ангелы Меркель этот срок станет четвертым на посту канцлера, передает "Россия 24".

Впервые Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2002 году, но проиграла Герхарду Шредеру. Обойти всех конкурентов и занять заветное кресло она смогла лишь спустя три года. Тогда за нее проголосовало 397 человек из 611.

В 2008 году Меркель выступила за признание независимости Косова, против расширения НАТО на восток и приема в военный блок Украины и Грузии.

После аварии на японской АЭС "Фукусима-1" Ангела Меркель приняла решение о поэтапном выводе из эксплуатации всех АЭС к 2022 году.

После воссоединения Крыма с Россией Меркель активно выступала за введение и продление антироссийских санкций.

Именно при Меркель Германия стала самой популярной страной для беженцев с Ближнего Востока. В стране ускорили процедуру предоставления убежища, увеличили суммы, выделяемые на помощь мигрантам. Канцлер выступила за равномерное распределение беженцев с Ближнего Востока среди всех 28 стран ЕС.

В ночь на 1 января 2016 года в Кёльне мигрантами было совершено беспрецедентное число нападений сексуального характера. Насильники открыто заявляли, что их пригласила "лично Меркель". Именно на канцлера оппозиция возложила ответственность за бесчинства нелегалов. Её же обвинили в росте националистических настроений в стране.

В 2017 году в Германии узаконили однополые браки; сама канцлер выступала против.

С 2004 по 2017 год Ангела Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала "Forbes".