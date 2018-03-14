Самолет МЧС доставил в Петербург и Москву больных детей из Ростова

Несколько тяжелобольных детей доставлены на лечение в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону. Спецборт МЧС приземлился накануне в аэропорту Пулково. Младенцы нуждаются в срочной высокотехнологичной помощи.

Четверых из них сразу же госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Затем этим же рейсом других пациентов (одного взрослого и шестерых детей) доставили в московские клиники, сообщает телеканал "Россия 24".