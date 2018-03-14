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14 марта 201807:21

У берегов Камчатки корабль ТОФ осуществил электронные пуски крылатых ракет

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У берегов Камчатки в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Разлив" провел электронные пуски крылатых ракет. Пуски велись по надводным целям условного противника.

Кроме того, среди выполненных кораблем боевых упражнений – артиллерийская стрельба по воздушной мишени в рамках защиты судна от воздушного нападения, а также практическая постановка радиоэлектронных помех, передает РИА Новости. Все упражнения выполнялись в рамках плана по отработке морских элементов курсовой задачи К-2.

Ранее малый ракетный корабль "Разлив" отработал артиллерийскую стрельбу по буксируемому в море щиту.

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