У берегов Камчатки корабль ТОФ осуществил электронные пуски крылатых ракет

У берегов Камчатки в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Разлив" провел электронные пуски крылатых ракет. Пуски велись по надводным целям условного противника.

Кроме того, среди выполненных кораблем боевых упражнений – артиллерийская стрельба по воздушной мишени в рамках защиты судна от воздушного нападения, а также практическая постановка радиоэлектронных помех, передает РИА Новости. Все упражнения выполнялись в рамках плана по отработке морских элементов курсовой задачи К-2.

Ранее малый ракетный корабль "Разлив" отработал артиллерийскую стрельбу по буксируемому в море щиту.