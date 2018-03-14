Задоров стал автором победной шайбы в матче между "Колорадо" и "Миннесотой"

В регулярном чемпионате НХЛ продолжается очередной игровой день. Хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" в выездной встрече с "Миннесотой Уайлд" добился уверенной победы со счетом 5:1. Победную шайбу в составе гостей забросил российский нападающий "лавин" Никита Задоров.

Также можно выделить и вратаря "Колорадо" Семена Варламова. В игре против "Миннесоты" российский голкипер сумел отразить 33 броска из 34.

Еще в двух встречах дня "Нэшвилл Предаторз" оказался сильнее дома "Виннипег Джетс" – 3:1, а "Калгари Флэймз" на своей площадке с минимальным счетом победил "Эдмонтон Ойлерз" – 1:0.