В сочинском лесу ищут пропавшую девочку

72 спасателя и беспилотный аппарат задействованы в поиске пропавшей девочки в лесу близ Сочи. Поиски не прекращались всю ночь, но результата не принесли.

Сообщение о пропавшей в окрестностях села Бестужевское Адлерского района пятилетней девочке поступило в МЧС около часа ночи; она ушла из дома примерно в шесть часов вечера 13 марта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда, к поискам привлечены 72 человека, в том числе кинологи с собаками, на месте работает беспилотный летательный аппарат. Но девочку обнаружить пока не удалось.