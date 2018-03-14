Лыжница Миленина принесла российской команде шестое золото Паралимпиады

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются зимние Паралимпийские игры. В очередной соревновательный день российские спортсмены завоевали еще две медали. Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя" и завоевала для российской команды шестое золото Паралимпиады.

Второй стала норвежка Вильде Нильсен, бронзу завоевала канадка Натали Вилки. Для Милениной это золото стало шестым на Паралимпийских играх. Ранее на Паралимпиаде в Пхенчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км

Ранее россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе "сидя"