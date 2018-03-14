Петербургский гимназист несколько дней скрывал ножевую рану, нанесенную одноклассником

В Санкт-Петербурге школьник ранил своего одноклассника ножом.

Инцидент произошел в гимназии N498, расположенной в Невском районе. Мальчик несколько дней скрывал от родителей ранение, которое ему нанес одноклассник. Он признался родителям, только когда рана начала гноиться. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ребенка домой.

Как сообщает ТАСС, прокуратура Невского района начала проверку по факту инцидента. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы и сотрудников системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.