Чижов: язык ультиматумов с Россией не работает

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил сожаление в связи заявлениями официальных лиц Британии по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Интерфакс".

"Те дебаты и официальные заявления, проходящие в британском парламенте, которые делаются вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию, вызывают у меня сожаление ", — заявил он в интервью одному из телеканалов.

Чижов полагает, что Британия "прибывает в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия, в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы данного вещества".

"Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", — подчеркнул постпред.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за нападением на экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, "вероятнее всего", стоит Россия. Власти РФ назвали такую позицию безосновательной.