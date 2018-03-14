Геркус: если "Зенит" хочет Миранчука, то должен сделать безумное предложение

14 марта 201810:37
Геркус: если "Зенит" хочет Миранчука, то должен сделать безумное предложениеЧитайте нас в Telegram
Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус рассказал о трансферных слухах вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука. По его словам, для покупки футболиста необходимо сделать безумное предложение.
"Подходя к кофейне, вы понимаете, сколько там примерно стоит кофе. Так и с Миранчуком, примерная цена известна. Если "Зенит" хочет приобрести этого игрока, он должен сделать предложение, которое нас переубедит, — заявил Геркус, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Сейчас наши аргументы и контраргументы известны, мы продавать Алексея не хотим. Чтобы мнение поменялось, это должно быть безумное предложение. Делать такое никто не спешит".
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