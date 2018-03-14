Нападение на фельдшера скорой помощи в Сочи попало на видео

Женщина напала на сотрудника скорой медицинской помощи в приемном отделении больницы – инцидент, произошедший в минувшую пятницу, 9 марта, в Адлерском районе Сочи попал в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как агрессивно настроенная женщина, доставленная в лечебное учреждение медиками, выражает недовольство. Она подошла к фельдшеру, заполнявшему документы, после чего нанесла ей несколько ударов, попутно оскорбляя медработника.

Через некоторое время пациентка попыталась повторить нападение. Избавившись от "опеки" мужчины, пытавшегося утихомирить ее, женщина снова подошла к сотруднице скорой, стала швыряться бумагами и ткнула оппонента в лицо.

О причинах, побудивших женщину атаковать фельдшера, пока не сообщается.

По данным СМИ, пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением, по факту произошедшего начата проверка.