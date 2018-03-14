В центре Петербурга загорелись склады

В центре Санкт-Петербурга горят склады.

Возгорание в здании номер 66 по Балтийской улице началось около 10 часов утра. Предположительно, пожар начался на чердаке. Площадь возгорания уточняется. Как сообщает РИА Новости, сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара.