В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

В России теплеет гораздо быстрее, чем в среднем на Земле. Об этом говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", подготовленном в Почвенном институте имени В.В.Докучаева.

Среднегодовые температуры в России выросли на 0,45 градуса за десять лет, а в европейской части страны – на 0,54 градуса. Это существенно быстрее глобального потепления (0,17 градуса за десять лет). По мнению ученых, отчасти это объясняется большей скоростью потепления суши по сравнению с океаном.

Как сообщает РИА Новости, похолодание наблюдалось до 2010 года почти на всей территории России. После этого температуры быстро выросли до рекордных значений 2014-2015 и 2015-2016 годов.

Потепление географически неоднородно. Так, на севере азиатской части России быстрее всего теплеет весной и осенью (до 0,9 градуса за десять лет), а зимой на севере и весной на юге европейской части. Также есть области, где потепления нет: зимой и летом на юге Западной Сибири, осенью на ее севере, а также в Средней Сибири и Прибайкалье.