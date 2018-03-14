В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

Тема:
Глобальное потепление и климат Земли 37 минут назад
В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной ЗемлеЧитайте нас в Telegram
В России теплеет гораздо быстрее, чем в среднем на Земле. Об этом говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", подготовленном в Почвенном институте имени В.В.Докучаева.
Среднегодовые температуры в России выросли на 0,45 градуса за десять лет, а в европейской части страны – на 0,54 градуса. Это существенно быстрее глобального потепления (0,17 градуса за десять лет). По мнению ученых, отчасти это объясняется большей скоростью потепления суши по сравнению с океаном.
Как сообщает РИА Новости, похолодание наблюдалось до 2010 года почти на всей территории России. После этого температуры быстро выросли до рекордных значений 2014-2015 и 2015-2016 годов.
Потепление географически неоднородно. Так, на севере азиатской части России быстрее всего теплеет весной и осенью (до 0,9 градуса за десять лет), а зимой на севере и весной на юге европейской части. Также есть области, где потепления нет: зимой и летом на юге Западной Сибири, осенью на ее севере, а также в Средней Сибири и Прибайкалье.
Ранее по теме
-
Печальное ускорение: уровень Мирового океана растёт ещё быстрее, чем считалось1 месяц назад
-
Глобальное потепление может обернуться глобальным отравлением ртутью1 месяц назад
-
В окружающей среде обнаружен неожиданный источник метана1 месяц назад
-
Учёные определили силу, управлявшую климатом Европы последние 3000 лет3 месяца назад
-
Геологи: глобальное потепление разбудит вулканы3 месяца назад
-
Восстания в эллинистическом Египте могли быть вызваны извержениями вулкана4 месяца назад
Сейчас
Кремль: Москва заявила Лондону о непричастности к отравлению Скрипаля
Скончался Стивен Хокинг
Картина дня
-
Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- В Лондоне умер соратник Березовского
- Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость
- Вспоминая Олега Табакова
Самое читаемое
-
Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Дело Скрипаля: истек срок британского ультиматума к России
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил
- Сотрудников автосалона подозревают в крупном мошенничестве
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"