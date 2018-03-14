Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил, что Германия выступает за диалог, а не призывы к бойкоту соревнований, в том числе чемпионата мира-2018 в России.

"DFB полагается на диалог, а не бойкот, — сказал Гриндель, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на Bild. — Бойкот ничего не изменит. Напротив, Олимпийские игры-2018 в Южной Корее показали, что спорт может локализовать конфликт и объединить людей"

Напомним, ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что если в случае с отравлением Сергея Скрипаля будет выявлен "российский след", то сборная Англии должна бойкотировать чемпионат мира.