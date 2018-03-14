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14 марта 201812:22

Очевидец снял на видео огненную вспышку в машине в центре Челябинска

YouTube/vladchel

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Два человека пострадали в результате взрыва в салоне загоревшейся в центре Челябинска легковушки. Во время громкого хлопка рядом находились двое пожарных, которых накрыло огненной волной. Очевидец снял на видео момент взрыва.

Hyundai Solaris вспыхнул около 7 часов утра по местному времени, когда его владелец прогревал двигатель. Когда на место прибыли пожарные, произошел взрыв установленного в багажнике 40-литрового газового баллона.

 

"Зацепило пожарных — один продолжить работу, его напарник ходил рядом, брал снег", — отметил автор ролика.

Залитая пеной машина спустя пару минут вспыхнула повторно — начали гореть фары, после чего огонь перебросился на двигатель. В результате легковушка, как можно судить по кадрам, выгорела полностью.

Пожарные к медикам не обращались, зато помощь потребовалась водителю и пассажиру Hyundai, у которых диагностированы легкие ожоги.

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