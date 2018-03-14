Сооснователь проекта "ЭкзоАтлет" о бизнесе, пилотах и робототехнике

Чем российские экзоскелеты лучше американских аналогов и как людей с параличом нижних конечностей ставят на ноги с помощью отечественных разработок, в интервью Вестям.Ru рассказала сооснователь проекта "ЭкзоАтлет" (резидента "Сколково") Екатерина Березий.

— Екатерина, на прошлой неделе вы участвовали во встрече Владимира Путина с женщинами-предпринимателями. Расскажите, как это было?

— Встреча прошла в дружеской обстановке, у всех было чудесное предпраздничное настроение, несмотря на то что все, безусловно, немножко волновались. Владимиру Владимировичу удалось поговорить практически со всеми участницами. Мы обсудили важность проблемы восстановления людей и потрясающие возможности, открывающиеся благодаря использованию экзоскелетов, для снижения уровня инвалидизации.

Владимир Владимирович отметил, что для решения этих задач в рамках развития здравоохранения необходимо создавать отдельную программу, и это, безусловно, вселяет огромную надежду не только в нас, но и в сердца миллионов людей, мечтающих вновь начать ходить и вернуться к полноценной жизни.

Программа предполагает создание в России системы экзореабилитации — непрерывного восстановления, которое начинается в первые недели после заболевания и продолжается непрерывно рядом с домом в амбулаторном режиме до полного восстановления.

Тренировки в экзоскелетах можно будет проводить на уже существующих площадках (на базе поликлиник, центров соцзащиты, фитнес-центров и пр.) или в домашних условиях с помощью "ЭкзоАтлетов", выданных напрокат на время реабилитации как ТСР.

— Расскажите нашим читателям вкратце, что такое экзоскелет и зачем он нужен?

— В самом термине "экзоскелет" присутствует физический смысл этого объекта. "Экзо" означает "внешний", а "скелет" — это "опора". Экзоскелет имитирует скелет, повторяя контуры человеческого тела. Он надевается на человека, крепится к ногам, талии, на плечи надеваются страховочные ремни, чтобы зафиксировать его. С помощью приводов, которые встроены в конструкцию, экзоскелет приводит в движение ноги парализованного человека. Основная его задача — поставить человека на ноги.

— Есть ли в мире аналоги подобных устройств и чем хороша именно ваша разработка?

— Все существующие экзоскелеты находятся принципиально на двух стадиях развития. Те, которые уже дошли до стадии коммерциализации и активно применяются в медицине, и другие — находящиеся на стадии разработки в лабораториях университетов.

Помимо "ЭкзоАтлета", есть еще четыре экзоскелета, которые прошли все испытания и сертификацию. Два из них сделаны в США, два других — в Израиле и Японии.

"ЭкзоАтлет" отличается от других продуктов, которые применяются в медицинской практике, тем, что мы нашли уникальные инженерные решения, позволяющие существенно снизить себестоимость продукта. Мы можем продавать "ЭкзоАтлет" в несколько раз дешевле, чем существующие аналоги. Что касается программной части, то мы смогли построить такую математическую модель, которая максимально устойчива к траектории. Это означает, что мы очень элегантно управляем приводами, при этом можем менять длину и ширину шага в процессе ходьбы, высоту подъема ноги, скорость перемещения.

— Ваш экзоскелет используется в реабилитации людей с параличом нижних конечностей. Могут ли быть полезны технологии "ЭкзоАтлета" для здоровых?

— Конечно! Существующие технологии можно использовать в разработке экзоскелетов для других задач. В случае реабилитации движением человека управляет экзоскелет. В случае со здоровыми людьми именно человек двигается, а экзоскелет должен за ним успевать и нести на себе нагрузку. Так что это разные задачи с точки зрения управления и с точки зрения инженерного решения.

— Какие еще разработки есть у вашей компании?

— Мы начали свою деятельность в конце 2013 года и с того момента 24 часа в сути семь дней в неделю занимаемся экзоскелетами. Вся наша команда работает только над этими задачами. У нас есть две версии: первая уже находится в продаже, она используется при работе с травмами спинного мозга, последствиями инсульта и рассеянным склерозом. Сейчас мы готовим к запуску в производство вторую версию — в ней появится дополнительная миостимуляция, что позволит существенно усилить реабилитационный эффект.

— Среди ваших пилотов — так вы называете людей, испытывающих экзоскелеты, — есть и спортсмен-паралимпиец. Смогут ли люди благодаря вашим экзоскелетам вернуться к занятиям спортом?

— По сути, это вопрос о том, смогут ли люди снова нормально ходить. У нас есть несколько чудесных случаев, когда ребята с полным прерыванием спинного мозга, у которых несколько лет не было чувствительности и движения в ногах, начали двигаться, делать шаги самостоятельно. Конечно, с опорой на ходунки или костыли, но у них уже есть движение в ногах! Мы мечтаем о том, что нам удастся построить систему экзореабилитации, чтобы такие результаты были не у единиц, а у большинства. Опираясь на уже созданные нами методики восстановления, достаточно регулярно заниматься, чтобы не упустить шанс на восстановление. Конечно, такие люди, наверно, не станут олимпийскими чемпионами, но вернуться к нормальной жизни они имеют все шансы.

— Ваш проект в 2014 году стал участником Фонда "Сколково". Как это помогло вам развивать свой бизнес?

— Мы очень благодарны Фонду "Сколково" за ту поддержку, которую он нам оказал. Это не пустые слова. Мы сотрудничаем почти со всеми департаментами Фонда. Коллеги помогают нам правильно освещать проект, правильно о нем рассказывать. Это важно как для привлечения инвестиций, так и для работы с медицинским сообществом, с государственными структурами. Фонд также помогает нам с подачей патентных заявок и с юридическим сопровождением. У нас есть экспортные поставки, и "ТФК-Сколково" сопровождает всю нашу внешнеэкономическую деятельность.

— В 2014 году вы стали единственной женщиной из России, вошедшей в список "25 женщин в робототехнике". Есть ли тенденции к изменению, появились ли, так сказать, конкурентки?

— Главная женщина-робототехник в нашей стране – это Елена Валентиновна Письменная, которая занимает должность научного руководителя в области робототехники "ЭкзоАтлета". Елена Валентиновна — один из сооснователей "ЭкзоАтлета", она в проекте с самого начала, с 2013 года. Она по праву заслужила титул главной женщины-робототехника в России. Этот человек всю жизнь занимается только робототехникой, искусственным интеллектом и системами управления. У нее огромное количество патентов, разработок, она своими руками делала единственный в России международный фестиваль "Мобильные роботы" имени профессора Девянина. Так что меня внесли в список "25 женщин в робототехнике" условно за нее.

— И последний вопрос, в свете недавно женского праздника: скажите, не сложно ли вам в мире мужчин заниматься робототехникой?

— Я занимаюсь не столько робототехникой, сколько развитием проекта и открытием новых возможностей. Для меня как для женщины открывать новые возможности в мире мужчин зачастую проще, чем мужчинам. Я никогда не чувствовала к себе пренебрежительного отношения как к блондинке, хотя я много раз слышала от других женщин, что мужчины не воспринимают их всерьёз только на основании того, что они женщины. Мне в жизни везло, я общалась с умными, достойными и уверенными в себе мужчинами и такими же сильными женщинами.