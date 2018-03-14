Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 марта 201817:07

Сооснователь проекта "ЭкзоАтлет" о бизнесе, пилотах и робототехнике

sk.ru

Читайте нас в Telegram

Чем российские экзоскелеты лучше американских аналогов и как людей с параличом нижних конечностей ставят на ноги с помощью отечественных разработок, в интервью Вестям.Ru рассказала сооснователь проекта "ЭкзоАтлет" (резидента "Сколково") Екатерина Березий.

— Екатерина, на прошлой неделе вы участвовали во встрече Владимира Путина с женщинами-предпринимателями. Расскажите, как это было?

— Встреча прошла в дружеской обстановке, у всех было чудесное предпраздничное настроение, несмотря на то что все, безусловно, немножко волновались. Владимиру Владимировичу удалось поговорить практически со всеми участницами. Мы обсудили важность проблемы восстановления людей и потрясающие возможности, открывающиеся благодаря использованию экзоскелетов, для снижения уровня инвалидизации.

Владимир Владимирович отметил, что для решения этих задач в рамках развития здравоохранения необходимо создавать отдельную программу, и это, безусловно, вселяет огромную надежду не только в нас, но и в сердца миллионов людей, мечтающих вновь начать ходить и вернуться к полноценной жизни.

Программа предполагает создание в России системы экзореабилитации — непрерывного восстановления, которое начинается в первые недели после заболевания и продолжается непрерывно рядом с домом в амбулаторном режиме до полного восстановления.

Тренировки в экзоскелетах можно будет проводить на уже существующих площадках (на базе поликлиник, центров соцзащиты, фитнес-центров и пр.) или в домашних условиях с помощью "ЭкзоАтлетов", выданных напрокат на время реабилитации как ТСР.

— Расскажите нашим читателям вкратце, что такое экзоскелет и зачем он нужен?

— В самом термине "экзоскелет" присутствует физический смысл этого объекта. "Экзо" означает "внешний", а "скелет" — это "опора". Экзоскелет имитирует скелет, повторяя контуры человеческого тела. Он надевается на человека, крепится к ногам, талии, на плечи надеваются страховочные ремни, чтобы зафиксировать его. С помощью приводов, которые встроены в конструкцию, экзоскелет приводит в движение ноги парализованного человека. Основная его задача — поставить человека на ноги.

— Есть ли в мире аналоги подобных устройств и чем хороша именно ваша разработка?

— Все существующие экзоскелеты находятся принципиально на двух стадиях развития. Те, которые уже дошли до стадии коммерциализации и активно применяются в медицине, и другие — находящиеся на стадии разработки в лабораториях университетов.

Помимо "ЭкзоАтлета", есть еще четыре экзоскелета, которые прошли все испытания и сертификацию. Два из них сделаны в США, два других — в Израиле и Японии.

"ЭкзоАтлет" отличается от других продуктов, которые применяются в медицинской практике, тем, что мы нашли уникальные инженерные решения, позволяющие существенно снизить себестоимость продукта. Мы можем продавать "ЭкзоАтлет" в несколько раз дешевле, чем существующие аналоги. Что касается программной части, то мы смогли построить такую математическую модель, которая максимально устойчива к траектории. Это означает, что мы очень элегантно управляем приводами, при этом можем менять длину и ширину шага в процессе ходьбы, высоту подъема ноги, скорость перемещения.

— Ваш экзоскелет используется в реабилитации людей с параличом нижних конечностей. Могут ли быть полезны технологии "ЭкзоАтлета" для здоровых?

— Конечно! Существующие технологии можно использовать в разработке экзоскелетов для других задач. В случае реабилитации движением человека управляет экзоскелет. В случае со здоровыми людьми именно человек двигается, а экзоскелет должен за ним успевать и нести на себе нагрузку. Так что это разные задачи с точки зрения управления и с точки зрения инженерного решения.

— Какие еще разработки есть у вашей компании?

— Мы начали свою деятельность в конце 2013 года и с того момента 24 часа в сути семь дней в неделю занимаемся экзоскелетами. Вся наша команда работает только над этими задачами. У нас есть две версии: первая уже находится в продаже, она используется при работе с травмами спинного мозга, последствиями инсульта и рассеянным склерозом. Сейчас мы готовим к запуску в производство вторую версию — в ней появится дополнительная миостимуляция, что позволит существенно усилить реабилитационный эффект.

— Среди ваших пилотов — так вы называете людей, испытывающих экзоскелеты, — есть и спортсмен-паралимпиец. Смогут ли люди благодаря вашим экзоскелетам вернуться к занятиям спортом?

— По сути, это вопрос о том, смогут ли люди снова нормально ходить. У нас есть несколько чудесных случаев, когда ребята с полным прерыванием спинного мозга, у которых несколько лет не было чувствительности и движения в ногах, начали двигаться, делать шаги самостоятельно. Конечно, с опорой на ходунки или костыли, но у них уже есть движение в ногах! Мы мечтаем о том, что нам удастся построить систему экзореабилитации, чтобы такие результаты были не у единиц, а у большинства. Опираясь на уже созданные нами методики восстановления, достаточно регулярно заниматься, чтобы не упустить шанс на восстановление. Конечно, такие люди, наверно, не станут олимпийскими чемпионами, но вернуться к нормальной жизни они имеют все шансы.

— Ваш проект в 2014 году стал участником Фонда "Сколково". Как это помогло вам развивать свой бизнес?

— Мы очень благодарны Фонду "Сколково" за ту поддержку, которую он нам оказал. Это не пустые слова. Мы сотрудничаем почти со всеми департаментами Фонда. Коллеги помогают нам правильно освещать проект, правильно о нем рассказывать. Это важно как для привлечения инвестиций, так и для работы с медицинским сообществом, с государственными структурами. Фонд также помогает нам с подачей патентных заявок и с юридическим сопровождением. У нас есть экспортные поставки, и "ТФК-Сколково" сопровождает всю нашу внешнеэкономическую деятельность.

— В 2014 году вы стали единственной женщиной из России, вошедшей в список "25 женщин в робототехнике". Есть ли тенденции к изменению, появились ли, так сказать, конкурентки?

— Главная женщина-робототехник в нашей стране – это Елена Валентиновна Письменная, которая занимает должность научного руководителя в области робототехники "ЭкзоАтлета". Елена Валентиновна — один из сооснователей "ЭкзоАтлета", она в проекте с самого начала, с 2013 года. Она по праву заслужила титул главной женщины-робототехника в России. Этот человек всю жизнь занимается только робототехникой, искусственным интеллектом и системами управления. У нее огромное количество патентов, разработок, она своими руками делала единственный в России международный фестиваль "Мобильные роботы" имени профессора Девянина. Так что меня внесли в список "25 женщин в робототехнике" условно за нее.

— И последний вопрос, в свете недавно женского праздника: скажите, не сложно ли вам в мире мужчин заниматься робототехникой?

— Я занимаюсь не столько робототехникой, сколько развитием проекта и открытием новых возможностей. Для меня как для женщины открывать новые возможности в мире мужчин зачастую проще, чем мужчинам. Я никогда не чувствовала к себе пренебрежительного отношения как к блондинке, хотя я много раз слышала от других женщин, что мужчины не воспринимают их всерьёз только на основании того, что они женщины. Мне в жизни везло, я общалась с умными, достойными и уверенными в себе мужчинами и такими же сильными женщинами.

Сейчас

17:41

Газ в Ногинске: число погибших выросло до шести

17:40

Мэй: судьбу RT будет решать независимый медиарегулятор

16:44

Мэй: в Британии нет места для коррумпированной российской элиты

16:28

Мэй обещает заморозить опасные для Британии российские госактивы

16:17

На северо-востоке Москвы трактор задел электричку

16:04

Великобритания приостанавливает контакты с Россией

16:02

МИД России выступит с заявлением в связи с речью Терезы Мэй

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

35 минут назад
Умер Леонид Квинихидзе, снявший "Соломенную шляпку" и многие другие киношедевры

Умер Леонид Квинихидзе, снявший "Соломенную шляпку" и многие другие киношедевры

46 минут назад
Автомобили поедут по Крымскому мосту после 9 мая

Автомобили поедут по Крымскому мосту после 9 мая

33 минуты назад
Опубликовано видео с места столкновения экскаватора и электрички в Москве

Опубликовано видео с места столкновения экскаватора и электрички в Москве

48 минут назад
Foreign Office показал антироссийский ролик

Foreign Office показал антироссийский ролик

54 минуты назад
Британский премьер: в нашей стране нет места для коррумпированной российской элиты

Британский премьер: в нашей стране нет места для коррумпированной российской элиты

58 минут назад
Рост цен на жилье: 10 регионов России

Рост цен на жилье: 10 регионов России

4 часа назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

12.03.2018 09:25
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

2 часа назад
Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

2 часа назад
Великий физик, великий человек. Умер Стивен Хокинг

Великий физик, великий человек. Умер Стивен Хокинг

8 часов назад
Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

43 минуты назад
Жена Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота" после инцидента на борту

Жена Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота" после инцидента на борту

1 час назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

1 час назад
НАТО призвала рассекретить проект "Новичок"

НАТО призвала рассекретить проект "Новичок"

1 час назад
Археоптерикс летал, как фазан: умел махать крыльями, но не любил

Археоптерикс летал, как фазан: умел махать крыльями, но не любил

1 час назад
Пассажир снял на видео напряженное противостояние с контролером в московском трамвае

Пассажир снял на видео напряженное противостояние с контролером в московском трамвае

1 час назад
Вся Россия за один день. Фотоистория

Вся Россия за один день. Фотоистория

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

2 часа назад
523
Группа мирных жителей смогла выбраться из Восточной Гуты

Группа мирных жителей смогла выбраться из Восточной Гуты

3 часа назад
В Сочи нашли отчима пропавшей пятилетней девочки

В Сочи нашли отчима пропавшей пятилетней девочки

3 часа назад
Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую

Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую

3 часа назад
Фристайлист Буров продает подаренный за бронзу Олимпиады автомобиль

Фристайлист Буров продает подаренный за бронзу Олимпиады автомобиль

3 часа назад
В Калужской области раскрыта спящая ячейка ИГ

В Калужской области раскрыта спящая ячейка ИГ

3 часа назад
В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

3 часа назад
Мемориальную доску Немцову установят в Москве 16 марта

Мемориальную доску Немцову установят в Москве 16 марта

3 часа назад
"Трамп наш": CNN ухватилась за шутку телеведущей Ольги Скабеевой в соцсетях

"Трамп наш": CNN ухватилась за шутку телеведущей Ольги Скабеевой в соцсетях

4 часа назад
Медведев заявил, что Россия преодолела кризис

Медведев заявил, что Россия преодолела кризис

4 часа назад
Турция: улицу у храма, где служил Николай Угодник, назовут в честь Андрея Карлова

Турция: улицу у храма, где служил Николай Угодник, назовут в честь Андрея Карлова

4 часа назад
Россиянка родила прямо в Красном море у египетского Дахаба. Фото

Россиянка родила прямо в Красном море у египетского Дахаба. Фото

4 часа назад
Поблизости от Млечного Пути найдена "законсервированная" галактика

Поблизости от Млечного Пути найдена "законсервированная" галактика

5 часов назад
Что делает нас интернет-зависимыми

Что делает нас интернет-зависимыми

5 часов назад
Очевидец снял на видео огненную вспышку в машине в центре Челябинска

Очевидец снял на видео огненную вспышку в машине в центре Челябинска

5 часов назад
Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира

Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира

5 часов назад
Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

5 часов назад
В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

5 часов назад
"Вечно молодые" голые землекопы всё-таки стареют

"Вечно молодые" голые землекопы всё-таки стареют

5 часов назад
Камера запечатлела внезапное нападение быка на прохожую в Индии

Камера запечатлела внезапное нападение быка на прохожую в Индии

5 часов назад
Windows 10 в апреле ждет масштабное обновление

Windows 10 в апреле ждет масштабное обновление

6 часов назад
Франкфуртский пекарь принес в полицию с помойки 8 млн евро. Оказалось фальшивка

Франкфуртский пекарь принес в полицию с помойки 8 млн евро. Оказалось фальшивка

6 часов назад
"Пешком пойду замаливать грехи": страстный монолог хулигана в кутузке. Видео

"Пешком пойду замаливать грехи": страстный монолог хулигана в кутузке. Видео

6 часов назад
Subaru показала фрагмент нового Forester

Subaru показала фрагмент нового Forester

6 часов назад
Зачем младенцы двигаются в утробе матери

Зачем младенцы двигаются в утробе матери

7 часов назад
Петербургский гимназист несколько дней скрывал ножевую рану, нанесенную одноклассником

Петербургский гимназист несколько дней скрывал ножевую рану, нанесенную одноклассником

7 часов назад
Поделили на десятерых: лидеры все быстрее вытесняют с рынка небольших застройщиков

Поделили на десятерых: лидеры все быстрее вытесняют с рынка небольших застройщиков

7 часов назад
Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость

Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость

7 часов назад
В России снимут свой "Мадагаскар" про Айболита

В России снимут свой "Мадагаскар" про Айболита

8 часов назад
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

8 часов назад
Треугольник семьи Шалевичей: кто претендует на наследство актера?

Треугольник семьи Шалевичей: кто претендует на наследство актера?

23 часа назад
Табакова похоронят рядом с Глазуновым, Броневым и Зельдиным

Табакова похоронят рядом с Глазуновым, Броневым и Зельдиным

13.03.2018 16:48
Вечерний стресс – причина обжорства

Вечерний стресс – причина обжорства

13.03.2018 16:43
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14