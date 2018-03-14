Пьяный житель Майкопа убил старшего брата под камерой наблюдения

Трагически закончилась ссора между двумя братьями в центре Майкопа — на глазах у прохожих и водителей младший из них пустил в ход нож, нанеся смертельное ранение старшему, после чего скрылся с места. Семейная драма развернулась прямо под камерой наружного наблюдения.

Преступление было совершено напротив входа в здание автостанции, когда 31-летний мужчина отправился договариваться с таксистом. Сзади на него налетел 28-летний брат, который сначала ударил противника ногой в живот, а, не дождавшись ответной реакции, всадил нож в ногу родственнику. Водитель быстро уехал, оставив мужчин разбираться между собой. Нападавший еще какое-то время преследовал истекавшего кровью мужчину, а затем убежал.

Удар пришелся в область подколенной впадины правой ноги, от потери крови старший брат скончался в больнице, никто из очевидцев произошедшего не пришел ему на помощь. Что стало причиной ссоры между родственниками, остается неизвестным.

Задержанному молодому человеку, который в 2013 году был судим за кражу, грозит, как отмечает региональное управление СКР, до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".