Лавров: для Лондона подозрение - царица доказательств

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Отравление Скрипаля 36 минут назад
Лавров: для Лондона подозрение - царица доказательствЧитайте нас в Telegram
В ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти действуют по принципу "подозрение — царица доказательств", считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Для них не признание — царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств", — заявил российский министр иностранных дел на пресс-конференции в Москве. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
"Так дело не пойдет", — подчеркнул Сергей Лавров, добавив, что в Москве намерены отстаивать международное право.
Он напомнил, что в России так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, хотя англичан уведомляли, что будут готовы ответить на такой запрос после получения образца отравляющего вещества.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам до Лондона была доведена информацию о своей непричастности к отравлению Скрипаля.
"Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", — подчеркнул при этом Песков.
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