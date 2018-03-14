Медведев заявил, что Россия преодолела кризис

Дмитрий Медведев считает, что можно констатировать преодоление экономикой России кризиса 2014-2015 годов. На заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" глава правительства сказал, что "инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки являются надежными".

Премьер-министр отметил, что показатели, достигнутые на сегодняшний день, общеизвестны, но предпочел расставить акценты, "потому что информации много, и далеко не вся эта информация является справедливой, а часто просто сбалансированной и правдивой".

Как уточняет "Интерфакс", по итогам прошлого года рост ВВП составил приблизительно 1,5%. При этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень потребительской инфляции — порядка 2,5%. Доходы федерального бюджета за 2017 год — около 15 триллионов рублей, сообщил Медведев.

Хорошие темпы роста показали ведущие отрасли экономики страны, заметил премьер.